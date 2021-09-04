Карта распространения коронавируса на 4 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 4 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 9 человек скончались, 278 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 22 604 (+120 по отношению к утру 2 сентября)
Глазов – 2 236 (+13)
Воткинск – 2 034 (+25)
Можга – 2 504
Сарапул – 1 821 (+9)
Завьяловский район – 2 226
Алнашский район – 758
Балезинский район – 850
Вавожский район – 441
Воткинский район – 562 (+2)
Глазовский район – 444
Граховский район – 324
Дебесский район – 349
Игринский район – 1 166 (+9)
Камбарский район – 469 (+1)
Каракулинский район – 275
Кезский район – 481 (+5)
Кизнерский район – 464
Киясовский район – 368 (+4)
Красногорский район – 509 (+1)
Малопургинский район – 588 (+1)
Можгинский район – 542
Сарапульский район – 544 (+4)
Селтинский район – 384 (+7)
Сюмсинский район – 538 (+1)
Увинский район – 1 617(+8)
Шарканский район – 771 (+8)
Юкаменский район – 426(+2)
Якшур-Бодьинский район – 621 (+7)
Ярский район – 351 (+1)
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