Карта распространения коронавируса на 4 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 4 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 9 человек скончались, 278 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 22 604 (+120 по отношению к утру 2 сентября)

Глазов – 2 236 (+13)

Воткинск – 2 034 (+25)

Можга – 2 504

Сарапул – 1 821 (+9)

Завьяловский район – 2 226

Алнашский район – 758

Балезинский район – 850

Вавожский район – 441

Воткинский район – 562 (+2)

Глазовский район – 444

Граховский район – 324

Дебесский район – 349

Игринский район – 1 166 (+9)

Камбарский район – 469 (+1)

Каракулинский район – 275

Кезский район – 481 (+5)

Кизнерский район – 464

Киясовский район – 368 (+4)

Красногорский район – 509 (+1)

Малопургинский район – 588 (+1)

Можгинский район – 542

Сарапульский район – 544 (+4)

Селтинский район – 384 (+7)

Сюмсинский район – 538 (+1)

Увинский район – 1 617(+8)

Шарканский район – 771 (+8)

Юкаменский район – 426(+2)

Якшур-Бодьинский район – 621 (+7)

Ярский район – 351 (+1)

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