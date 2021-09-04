Гороскоп на 5 сентября для ижевчан: Близнецы найдут новых друзей, а Скорпионы будут обидчивы и нежны

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ОВЕН

Овнам стоит пересмотреть свое отношение к деньгам – возможно, вы слишком расточительны.

ТЕЛЕЦ

В воскресенье Тельцы забудут о том, что такое спокойная жизнь – звезды намекают на большое количество самых разнообразных и неожиданных событий.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы найдут новых друзей. Это негативно скажется на отношениях со старыми.

РАК

Сегодня Ракам категорически нельзя рисковать. Звезды намекают на ужасные последствия.

ЛЕВ

Вас ждут испытания на личном фронте. Звезды говорят, что у вас есть все шансы пройти их с достоинством.

ДЕВА

Прекрасный день. Получится сделать даже больше запланированного.

ВЕСЫ

Весы смогут побороть в себе комплекс, который мешает им жить долгие годы. Если, конечно, захотят.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня обидчивы и нежны. Причем звезды не рекомендуют представителям знака как-то с этим бороться.

СТРЕЛЕЦ

Получается далеко не все, и это вас раздражает. Но ни в коем случае не стоит бросать начатое – в будущем результат обязательно придет.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется туго – в и без того трудной ситуации они столкнутся с непониманием со стороны родных и близких людей. Остается лишь пожелать им удачи.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют Водолеям как следует отдохнуть. Их ждут непростые времена.

РЫБЫ

Хороший день, временам даже восхитительный. Небольшие проблемы возможны разве что рано утром.

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