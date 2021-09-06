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Общество6 сентября 2021 13:19

Ближайшей ночью в Удмуртии возможны заморозки до -2°С

На погоду в республике продолжает влиять обширный циклон
Дмитрий Коренев
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Ближайшей ночью в Удмуртии столбик термометра опустится до 0…+5°С. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, местами в республике возможны заморозки до -2°С. Днем 7 сентября ожидаются +7…12°С.

«Завтра на характер погоды в Удмуртии сохранит свое влияние тыл обширного циклона, днем пройдут кратковременные дожди», - говорится в сообщении.

Напомним, отопление в регионе обещали включить в середине сентября.

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