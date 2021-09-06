Карта распространения коронавируса на 6 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 6 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 226 человек. 10 человек скончались, 283 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 22 853 (+128 по отношению к утру 5 сентября)

Глазов – 2 266 (+15)

Воткинск – 2 041

Можга – 2 515 (+4)

Сарапул – 1 843 (+18)

Завьяловский район – 2 233 (+7)

Алнашский район – 761(+2)

Балезинский район – 857

Вавожский район – 444

Воткинский район – 565

Глазовский район – 452 (+6)

Граховский район – 328

Дебесский район – 349

Игринский район – 1 170

Камбарский район – 473 (+3)

Каракулинский район – 276

Кезский район – 487 (+4)

Кизнерский район – 476 (+12)

Киясовский район – 368

Красногорский район – 512

Малопургинский район – 592 (+2)

Можгинский район – 551 (+5)

Сарапульский район – 552 (+4)

Селтинский район – 387(+3)

Сюмсинский район – 545 (+5)

Увинский район – 1 628 (+4)

Шарканский район – 774

Юкаменский район – 430 (+4)

Якшур-Бодьинский район – 621

Ярский район – 351

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