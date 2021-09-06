Карта распространения коронавируса на 6 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
На утро 6 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 226 человек. 10 человек скончались, 283 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 22 853 (+128 по отношению к утру 5 сентября)
Глазов – 2 266 (+15)
Воткинск – 2 041
Можга – 2 515 (+4)
Сарапул – 1 843 (+18)
Завьяловский район – 2 233 (+7)
Алнашский район – 761(+2)
Балезинский район – 857
Вавожский район – 444
Воткинский район – 565
Глазовский район – 452 (+6)
Граховский район – 328
Дебесский район – 349
Игринский район – 1 170
Камбарский район – 473 (+3)
Каракулинский район – 276
Кезский район – 487 (+4)
Кизнерский район – 476 (+12)
Киясовский район – 368
Красногорский район – 512
Малопургинский район – 592 (+2)
Можгинский район – 551 (+5)
Сарапульский район – 552 (+4)
Селтинский район – 387(+3)
Сюмсинский район – 545 (+5)
Увинский район – 1 628 (+4)
Шарканский район – 774
Юкаменский район – 430 (+4)
Якшур-Бодьинский район – 621
Ярский район – 351
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