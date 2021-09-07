Гороскоп на 8 сентября для ижевчан: Львам придется много работать, а Стрельцы смогут преодолеть главный страх своей жизни

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ОВЕН

Овнам звезды рекомендуют не спешить и хорошенько обдумывать каждый свой шаг.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов весь день будет романтическое настроение. Звезды советуют дать волю своим чувствам.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший день. Близнецы будут незаменимы на работе – и им это понравится.

РАК

Раков ждут небольшие, но все-таки важные перемены на личном фронте. Вероятнее всего, это будут положительные перемены.

ЛЕВ

Львы будут много работать – под конец дня сил практически не останется. Звезд советуют не планировать ничего на вечер.

ДЕВА

У Дев просто замечательный день с обилием позитивных моментов. Идеально, если есть возможность провести вечер с семьей.

ВЕСЫ

Звезды намекают на не самое приятное утро. Постарайтесь выйти из него с минимальными потерями – ближе к обеду удача к вам вернется.

СКОРПИОН

У Скорпионов отвратительный день в финансовом отношении. Стоит с осторожностью отнестись к любым операциям с деньгами.

СТРЕЛЕЦ

Звезды говорят, что Стрельцы смогут преодолеть главный страх своей жизни. Правда, для этого придется столкнуться с ним лицом к лицу.

КОЗЕРОГ

Первая половина дня будет куда спокойнее второй. Учитывайте это в своих планах.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды рекомендуют не спускать свою злость на родных и близких людей. Держите себя в руках.

РЫБЫ

Звезды предостерегают Рыб от дальних поездок – едва ли они будут удачными. В остальном день неплохой.

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