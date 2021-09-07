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Общество7 сентября 2021 17:05

Руководитель клуба «60 секунд» в Ижевске Рустем Юсупов: феномен интеллектуального сообщества

Очередной выпуск программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск»
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Клуб «60 секунд» в Ижевске успешно собирает интеллектуалов города уже более 8 лет. Как удается поддерживать и сохранять аудиторию? Кто и зачем приходят в клуб? И как создать одно из крупнейших интеллектуальных сообществ в Удмуртии?

На эти вопросы ответит руководитель клуба Рустем Юсупов в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

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