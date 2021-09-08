8 сентября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и не более +13°С

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Доброе утро, Ижевск! Дожди пока и не думают покидать территорию Удмуртии. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем 8 сентября в Ижевске ожидаются небольшие дожди на всем протяжении дня. Температура воздуха составит не более +13°С (+8°С по ощущениям). Ветер юго-западный, до 4,7 м/с.

В ночь с 8 на 9 сентября синоптики обещают до +10°С. Ветер также юго-западный, до 3,3 м/с. Как и днем, вероятны небольшие дожди.

Желаем вам отличного дня!

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