Многодетная мать из Ставрополья получила условный срок за хищение денег у пенсионеров в Ижевске

Мошенница выпрашивала у стариков деньги, представляясь их родственницей. Фото: Диля Ахмадишина

Индустриальным районным судом Ижевска рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Ставропольского края. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, она обвинялась в хищении денег обманным путем у ижевских пенсионеров.

«Установлено, что подсудимая, находясь в квартире у незнакомого ей пожилого человека, представилась его родственницей и в ходе беседы попросила дать ей взаём 15 000 рублей, заверив, что в скором времени вернет денежные средства, при этом возвращать их она не намеревалась», - говорится в сообщении.

Поскольку мужчина был уверен, что подсудимая является его родственницей и обязательно вернет ему деньги, выполнил ее просьбу, после чего женщина скрылась.

Аналогичным способом были похищены деньги еще у двоих пожилых жителей города. В общей сложности мошенница украла у них 75 тысяч рублей

«В ходе предварительного расследования женщина пояснила, что нигде не работает, приехала в Ижевск с мужем просить милостыню на лечение сыну. Они вместе ходили по заправкам, рынкам, вокзалу. За время нахождения в Ижевске они собрали около 40 000 рублей. Кроме того, она ходила по квартирам и продавала продукты питания, которые приобретала в магазинах. Тогда у нее и возник умысел, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан», - пишет пресс-служба.

При задержании у женщины обнаружили и изъяли 355 229 рублей.

На суде мошенница полностью признала свою вину и отказалась от дачи показаний. Вина подсудимой была подтверждена доказательствами, в том числе записями с камер видеонаблюдения, заключениями экспертов и показаниями свидетелей.

Учитывая смягчающие обстоятельства (раскаяние в содеянном, полное признание вины, возмещение ущерба, причинённого преступлениями, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие у подсудимой 5 детей, состояние здоровья и наличие заболеваний у нее и у ее близких родственников) и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также личную характеристику подсудимой суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

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