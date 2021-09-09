9 сентября в Ижевске ожидается прохладная погода и небольшой дождь

Ижевчанам лучше взять с собой зонтик на улицу Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 сентября, четверг. Синоптики сообщают прохладный ветер и сохранение низких температур. Подробнее о прогнозе на день расскажет «Комсомолка».

По данным сервиса Яндекс.Погода, дневная температура воздуха в столице Удмуртии составит +13 °C. Ожидается малооблачная погода, весь день будет идти небольшой дождь. Вечером прогнозируют солнечные проявления. Ветер днем и вечером юго-западный, западный, 5,8 м/с и 4,1 м/с соответственно.

Солнце сядет в 19:03. Атмосферное давление ниже нормы, до 745 мм рт. ст.

Ночью дождь может продолжиться, температура опустится до +11 °C.

Кстати! Мы рассказали о погоде на всю неделю. Посмотреть можно здесь.

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