Более тысячи билетов в учреждения культуры приобрели жители Удмуртии по программе «Пушкинская карта»

По карте молодежь может бесплатно посещать культурные мероприятия. Фото: Сергей Грачев

С 1 сентября жители Удмуртии приобрели 1 119 билетов в филармонию, музеи и театры по программе «Пушкинская карта». Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов, за 10 дней в республике оформлено более 18 тысяч таких карт.

«Напомню, в рамках этого проекта, инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет может заказать специальную банковскую карту и получить 3000 рублей на походы в театр, кино, концерты, выставки», - пишет глава региона.

Список мероприятий, которые можно бесплатно посетить по карте. Размещен на портале Культура.РФ и в мобильном приложении Госуслуги.Культура.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Выиграй приз за воспоминание о «ленинке»: до торжественного открытия главной библиотеки Ижевска осталось меньше недели

В ижевском парке Кирова в выходные откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса