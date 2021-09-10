Гороскоп на 11 сентября для ижевчан: Овнов ждут приятные хлопоты, а Девы потерпят поражение на личном фронте

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ОВЕН
В субботу вас ожидают приятные хлопоты и встречи с прекрасными, добрыми людьми
ТЕЛЕЦ
Тельцы будут крайне продуктивны, несмотря на выходной день. Вы успеете переделать кучу больших и маленьких дел.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут слегка взгрустнуть с утра, однако долго это состояние не продлится. Звезды рекомендуют сегодня не рисковать
РАК
Первая и вторая половины дня будут кардинально отличаться. Вас ждет бешеное утро и максимально меланхоличный вечер.
ЛЕВ
Львы почувствуют облегчение, увидев результаты своих трудов. Звезды советуют как следует отдохнуть.
ДЕВА
Дев с высокой степенью вероятности ожидает крах на личном фронте. Звезды рекомендуют сделать выводы и жить дальше.
ВЕСЫ
Для Весов звезды приготовили испытание на физическую выносливость. Горе тем представителям знака, которые ходят в спортзал разве что во сне.
СКОРПИОН
Скорпионы столкнутся с тотальным непониманием со стороны окружающих. Звезды в этом отношении категоричны: слушать никого не надо, полагайтесь исключительно на себя и свою интуицию.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы испытают сильное желание все бросить и начать новую жизнь где-нибудь в горах Аляски. Звезды ваше желание полностью поддерживают.
КОЗЕРОГ
Козероги наконец смогут отдохнуть и здорово провести время. Идеально провести субботу в компании друзей.
ВОДОЛЕЙ
Никаких бед и огорчений звезды не обещают, однако в середине дня вы встанете перед серьезным выбором, от которого будет зависеть ваша жизнь в долгосрочной перспективе.
РЫБЫ
Великолепный день. Звезды советуют потратить его на философские размышления и культурный досуг.
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