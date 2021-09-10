Гороскоп на 11 сентября для ижевчан: Овнов ждут приятные хлопоты, а Девы потерпят поражение на личном фронте

Фото: pixabay.com

ОВЕН

В субботу вас ожидают приятные хлопоты и встречи с прекрасными, добрыми людьми

ТЕЛЕЦ

Тельцы будут крайне продуктивны, несмотря на выходной день. Вы успеете переделать кучу больших и маленьких дел.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы могут слегка взгрустнуть с утра, однако долго это состояние не продлится. Звезды рекомендуют сегодня не рисковать

РАК

Первая и вторая половины дня будут кардинально отличаться. Вас ждет бешеное утро и максимально меланхоличный вечер.

ЛЕВ

Львы почувствуют облегчение, увидев результаты своих трудов. Звезды советуют как следует отдохнуть.

ДЕВА

Дев с высокой степенью вероятности ожидает крах на личном фронте. Звезды рекомендуют сделать выводы и жить дальше.

ВЕСЫ

Для Весов звезды приготовили испытание на физическую выносливость. Горе тем представителям знака, которые ходят в спортзал разве что во сне.

СКОРПИОН

Скорпионы столкнутся с тотальным непониманием со стороны окружающих. Звезды в этом отношении категоричны: слушать никого не надо, полагайтесь исключительно на себя и свою интуицию.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы испытают сильное желание все бросить и начать новую жизнь где-нибудь в горах Аляски. Звезды ваше желание полностью поддерживают.

КОЗЕРОГ

Козероги наконец смогут отдохнуть и здорово провести время. Идеально провести субботу в компании друзей.

ВОДОЛЕЙ

Никаких бед и огорчений звезды не обещают, однако в середине дня вы встанете перед серьезным выбором, от которого будет зависеть ваша жизнь в долгосрочной перспективе.

РЫБЫ

Великолепный день. Звезды советуют потратить его на философские размышления и культурный досуг.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тур по новостройкам Ижевска 2 октября: поможем найти квартиру на любой вкус!

5 прорывных инвестиционных проектов должны определить в Удмуртии в ближайшее время