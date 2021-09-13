Есть вопрос: можно ли в Ижевске ревакцинироваться от коронавируса раньше, чем через полгода после вакцинации?

Процедура ревакцинации от ковида вызывает множество вопросов у населения. Фото: Сергей Грачев

Ревакцинация против коронавируса стартовала в Удмуртии менее двух недель назад, и пока у населения возникает много вопросов, касающихся этой процедуры. Например, что делать, если полгода, которые должны пройти между двумя прививками, истекают в аккурат перед заездом в санаторий?

«20 октября заканчивается срок двух прививок «Гам-Ковид-Вак». С 22 октября у меня путевка в санаторий. Как я должна поступить? Санаторий требует сертификат, но он закончится 21 октября», – задает вопрос одна из наших читательниц.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Удмуртии, срок в шесть месяцев действительно является общепринятым для условий пандемии, однако в исключительных случаях решение может быть принято индивидуально. Для этого следует заранее обратиться к лечащему врачу и объяснить ситуацию. Он назначит дополнительные обследования, если это необходимо, и поможет спланировать ревакцинацию немного раньше.

«Провести ревакцинацию можно вакциной «Спутник Лайт», и сделать это лучше за 1,5-2 недели до поездки в санаторий, чтобы успеть получить сертификат», – отмечают в Минздраве Удмуртии.

Кстати, для подстраховки можно попросить врача выписать бумажную справку, подтверждающую, что ревакцинация проведена.

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