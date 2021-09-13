Минздрав Удмуртии: в мобильных пунктах возможна только первичная вакцинация

Для повторной прививки подойдет любая вакцина - не имеет значения, какой вы прививались полгода назад. Фото: Ильяс Бекмансуров

С 1 сентября в Удмуртии официально стартовала ревакцинация против коронавируса. Многие ижевчане задаются вопросом: можно ли повторно вакцинироваться в мобильном пункте? «Комсомолка» отвечает.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что мобильные пункты работают только на первичную вакцинацию. Если же человек привился полгода назад и желает вакцинироваться вновь, то ему необходимо записаться через портал Госуслуг либо в регистратуре своей поликлиники и явиться в установленную дату.

Ведомство напоминает, что при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для повторной прививки подойдет любая вакцина – то, какой вы прививались в первый раз, значения не имеет. После ревакцинации в личном кабинете на портале Госуслуг появится новый сертификат, старый станет недействительным.

Для тех, кто еще ни разу не вакцинировался, в Ижевске продолжают действовать постоянные пункты вакцинации на Центральной площади и на улице Максима Горького, 64. Подробный график работы пунктов на неделю и другую информацию можно прочитать здесь.

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