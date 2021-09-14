Гороскоп на 14 сентября для ижевчан: Скорпионам стоит поменьше врать, а Стрельцы обнаружат в себе неожиданный талант

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pexels.com

ОВЕН

Овнов ждет довольно-таки беззаботный денек, за исключением пары-тройки непростых моментов с утра. Звезды рекомендуют потратить вечер на прогулку со своей второй половинкой.

ТЕЛЕЦ

На личном фронте Тельцов будет бросать то в жар, то в холод. Неопределенность в личной жизни может оказать негативное влияние на многие другие сферы.

БЛИЗНЕЦЫ

Не пытайтесь успеть все и сразу – если когда-то у вас это и получилось, то точно не сегодня. Сконцентрируйтесь на одной – максимум двух задачах.

РАК

Великолепный день для реализации самых смелых планов и решений. Звезды советуют полностью отдаться работе и на давать себе ни минуты простоя.

ЛЕВ

Хороший день. Вы сможете вернуть себе утраченные позиции рабочей сфере, да и в личной жизни все медленно, но верно изменится в лучшую сторону.

ДЕВА

Стоит обратить внимание на здоровье – в последнее время вы себя запустили. Звезды обещают вам действительно волшебный вечер.

ВЕСЫ

Весы великолепны буквально во всем. Единственное, на что стоит обратить внимание – отношения с родными и близкими людьми. Есть нюансы, о которых вы и сами прекрасно знаете.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют поменьше врать, как бы ситуация к этому ни располагала. В целом же день обещает быть довольно-таки позитивным.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы смогут обнаружить в себе талант, о котором раньше и не подозревали. Не обращайте внимания на мнение окружающих и пробуйте себя в разных сферах.

КОЗЕРОГ

К Козерогам придет четкое понимание, чего они хотят от жизни - и в какую сторону двигаться дальше. Звезды намекают, что ваш путь только начинается.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи постигнут форменный дзен и поделятся своим спокойствием с окружающими. Звезды, однако, советуют сильно не расслабляться.

РЫБЫ

Вам стоит довериться своей интуиции - рациональные решения сегодня куда менее эффективны.

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