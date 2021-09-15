Более 40 тысяч рублей списали у жительницы Удмуртии после переписки с «подругой»

Мошенники взломали страницу в соцсети и списали у одной из знакомых жительницы Удмуртии деньги Фото: Амир Закиров

В Шаркане 52-летняя женщина потеряла накопления после переписки в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщине написала в соцсетях знакомая и рассказала, что один из банков в честь юбилея дарит 5000 рублей. «Подруга» поделилась, что уже получила выплату и предложила помочь оформить заявку.

Потерпевшая назвала номера своих банковских карт, остаток суммы на них, срок действия, коды подтверждения из СМС. После этого она получила сообщение о списании 41 тысячи рублей. Только тогда женщина позвонила знакомой и узнала, что страницу в соцсети взломали.

Возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража с банковского счета).

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