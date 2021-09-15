Некоторые школьники Удмуртии во время выборов будут учиться дистанционно

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Во время проведения выборов в Государственную думу РФ с 17 по 19 сентября учеников школ Удмуртии могут отправить на дистант или организовать для них внеклассные мероприятия. Как рассказала министр образования и науки региона Светлана Болотникова, это касается школ, где невозможно разделить потоки голосующих и учащихся.

«Если в школе несколько избирательных участков и невозможно разведение потоков, тогда образовательные организации принимают решение о проведении спортивных, экологических, культурных мероприятий и переходе на частичное дистанционное обучение», - заявила она.

Отмечается, что во всех остальных школах обучение будет проходить в штатном режиме. После выборов образовательные учреждения пройдут через санитарную обработку.

Напомним, «Комсомолка» подготовила материал о грядущих выборах, где ответила на самые популярные вопросы.

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