Карта распространения коронавируса на 15 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус выявили у 131 ижевчанина. Фото: pixabay.com
На утро 15 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 228 человек. 15 человек скончались, 154 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 23 994 (+131 по отношению к утру 14 сентября)
Юкаменский район - 459 (+13)
Завьяловский район - 2 272 (+12)
Можга - 2 571 (+11)
Увинский район - 1 703 (+10)
Можгинский район – 594 (+8)
Воткинск – 2 124 (+8)
Балезинский район – 891 (+6)
Игринский район - 1 213 (+6)
Глазов – 2 342 (+5)
Воткинский район – 589 (+4)
Кезский район – 519 (+2)
Красногорский район - 521 (+2)
Селтинский район – 407 (+2)
Якшур-Бодьинский район – 623 (+2)
Ярский район – 359 (+2)
Шарканский район – 806 (+2)
Глазовский район – 463 (+1)
Сюмсинский район – 576 (+1)
Сарапул - 1 920
Малопургинский район – 603
Алнашский район – 781
Вавожский район – 456
Каракулинский район - 305
Камбарский район – 497
Киясовский район – 388
Граховский район – 346
Кизнерский район – 499
Сарапульский район - 560
Дебесский район – 356
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