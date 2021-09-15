Карта распространения коронавируса на 15 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус выявили у 131 ижевчанина. Фото: pixabay.com

На утро 15 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 228 человек. 15 человек скончались, 154 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 23 994 (+131 по отношению к утру 14 сентября)

Юкаменский район - 459 (+13)

Завьяловский район - 2 272 (+12)

Можга - 2 571 (+11)

Увинский район - 1 703 (+10)

Можгинский район – 594 (+8)

Воткинск – 2 124 (+8)

Балезинский район – 891 (+6)

Игринский район - 1 213 (+6)

Глазов – 2 342 (+5)

Воткинский район – 589 (+4)

Кезский район – 519 (+2)

Красногорский район - 521 (+2)

Селтинский район – 407 (+2)

Якшур-Бодьинский район – 623 (+2)

Ярский район – 359 (+2)

Шарканский район – 806 (+2)

Глазовский район – 463 (+1)

Сюмсинский район – 576 (+1)

Сарапул - 1 920

Малопургинский район – 603

Алнашский район – 781

Вавожский район – 456

Каракулинский район - 305

Камбарский район – 497

Киясовский район – 388

Граховский район – 346

Кизнерский район – 499

Сарапульский район - 560

Дебесский район – 356

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