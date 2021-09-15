Светомузыкальное шоу на тему удмуртских мифов покажут на фасаде Национальной библиотеки в Ижевске

В сюжете шоу используются 4 мифа. Фото: Амир Закиров

Уже завтра, 16 сентября, после десятилетнего перерыва в Ижевске торжественно откроется Национальная библиотека Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, вечер завершится светомузыкальным шоу «Мы на пороге большого открытия» на фасаде отремонтированного здания.

«Главной темой маппинг-шоу станут мифы и легенды удмуртского народа. Это не случайно – национальная библиотека региона является главным хранилищем документального наследия Удмуртии», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в «ленинке» хранятся более 80 000 экземпляров национальных и краеведческих документов, около тысячи из них - издания второй половины XIX – начала XX века, а треть имеющегося фонда является библиографической редкостью. Библиотека может похвастаться прижизненными изданиями Г.Г. Верещагина, Н.Г. Первухина, П.Н. Луппова, И.С. Михеева, И.В. Яковлева. Не меньшую ценность представляют рукописи удмуртских писателей.

«Среди национальных редкостей фонда – книга «Быт вотяков Сарапульского уезда, Вятской губернии: этнографический очерк члена-сотрудника Казанского общества археологии, истории и этнографии В. Кошурникова, штатного смотрителя Сарапульского уездного училища», - сообщает пресс-служба. Экземпляр, изданный в типографии Императорского университета в Казани в 1880 году, подписан самим автором.

В сюжете шоу используются четыре мифа. Визуальный ряд будет сопровождаться аутентичной удмуртской музыкой. Площадь проекции составит порядка 500 кв. м, продолжительность программы – около пяти минут, она будет повторяться каждые 15 минут в течение часа и состоится при любой погоде.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Представил, что я на корпоративе»: уличный музыкант из Ижевска снялся в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Житель Ижевска стал невольным должником по кредиту за iPhone