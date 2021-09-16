Карта распространения коронавируса на 16 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заразились 136 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 16 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 230 человек. 10 человек скончались, 136 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 24 130 (+136 по отношению к утру 14 сентября)

Глазов – 2 365 (+23)

Завьяловский район - 2 282 (+10)

Воткинск – 2 133 (+9)

Можгинский район – 602 (+8)

Игринский район - 1 220 (+7)

Воткинский район – 595 (+6)

Селтинский район – 412 (+5)

Кизнерский район – 504 (+5)

Увинский район - 1 707 (+4)

Можга - 2 575 (+4)

Красногорский район - 524 (+3)

Кезский район – 521 (+2)

Дебесский район – 358 (+2)

Якшур-Бодьинский район – 625(+2)

Граховский район – 347 (+1)

Малопургинский район – 604 (+1)

Сюмсинский район – 577 (+1)

Шарканский район – 807 (+1)

Сарапул - 1 920

Балезинский район – 891

Алнашский район – 781

Сарапульский район - 560

Камбарский район – 497

Глазовский район – 463

Юкаменский район - 459

Вавожский район – 456

Киясовский район – 388

Ярский район – 359

Каракулинский район - 305

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