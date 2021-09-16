Карта распространения коронавируса на 16 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заразились 136 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 16 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 230 человек. 10 человек скончались, 136 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 24 130 (+136 по отношению к утру 14 сентября)
Глазов – 2 365 (+23)
Завьяловский район - 2 282 (+10)
Воткинск – 2 133 (+9)
Можгинский район – 602 (+8)
Игринский район - 1 220 (+7)
Воткинский район – 595 (+6)
Селтинский район – 412 (+5)
Кизнерский район – 504 (+5)
Увинский район - 1 707 (+4)
Можга - 2 575 (+4)
Красногорский район - 524 (+3)
Кезский район – 521 (+2)
Дебесский район – 358 (+2)
Якшур-Бодьинский район – 625(+2)
Граховский район – 347 (+1)
Малопургинский район – 604 (+1)
Сюмсинский район – 577 (+1)
Шарканский район – 807 (+1)
Сарапул - 1 920
Балезинский район – 891
Алнашский район – 781
Сарапульский район - 560
Камбарский район – 497
Глазовский район – 463
Юкаменский район - 459
Вавожский район – 456
Киясовский район – 388
Ярский район – 359
Каракулинский район - 305
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