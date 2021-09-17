В республике открылось порядка 1,2 тысяч избирательных участков. Фото: архив КП

Сегодня, 17 сентября, в Удмуртии стартовало голосование на выборах в Государственную думу Российской Федерации, открылось порядка 1,2 тысяч избирательных участков. В этом году оно продлится 3 дня – избиратели смогут отдать свой голос с 17 по 19 сентября включительно с 8:00 до 20:00.

Желающие проголосовать получат два бюллетеня – с партийным списком и кандидатами по одномандатным округам.

Напомним, «Комсомолка» подготовила материал с ответами на частые вопросы о выборах.

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