Подкаст: музыкант из Ижевска снялся в фильме Серебренникова

Юрий Леонов. Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»
Как уличный музыкант из Ижевска попал в фильм Каннского кинофестиваля? Как проходили съемки, понравилось ли мужчине работать с Кириллом Серебренниковым и хочет ли ещё снятся в кино? Подробнее о своем опыте съемок рассказал Юрий Леонов.
Подкаст можно прослушать или скачать по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Телемост с Казиником и светомузыкальное шоу: как прошло открытие Национальной библиотеки в Ижевске?
«Сохранить неповторимость листочка навечно»: ижевчанка создает медные талисманы из обычных растений