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Звезды17 сентября 2021 17:45

Подкаст: музыкант из Ижевска снялся в фильме Серебренникова

И пообщался с нами в прямом эфире радио «КП-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Юрий Леонов. Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»

Юрий Леонов. Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»

Как уличный музыкант из Ижевска попал в фильм Каннского кинофестиваля? Как проходили съемки, понравилось ли мужчине работать с Кириллом Серебренниковым и хочет ли ещё снятся в кино? Подробнее о своем опыте съемок рассказал Юрий Леонов.

Подкаст можно прослушать или скачать по ссылке.

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