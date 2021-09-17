Подкаст: музыкант из Ижевска снялся в фильме Серебренникова

Юрий Леонов. Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»

Как уличный музыкант из Ижевска попал в фильм Каннского кинофестиваля? Как проходили съемки, понравилось ли мужчине работать с Кириллом Серебренниковым и хочет ли ещё снятся в кино? Подробнее о своем опыте съемок рассказал Юрий Леонов.

Подкаст можно прослушать или скачать по ссылке.

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