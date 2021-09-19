Возложение цветов к вечному огню и памятникам оружейников состоялось в Ижевске

Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

Сегодня, 19 сентября, в рамках празднования Дня оружейника в Ижевске состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню и памятникам оружейников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

«Более 70 лет назад в Ижевск приехал молодой конструктор Михаил Тимофеевич Калашников, здесь началось массовое производство легендарного автомата. Именно Михаил Тимофеевич был инициатором учреждения профессионального праздника всех оружейников», - приводит пресс-служба слова ведущего мероприятия. Отмечается, что на возложении цветов присутствовала дочь знаменитого конструктора Елена.

Напомним, всероссийский День оружейника отмечается с 2012 года.

Сегодня вечером, в 19:00, на Центральной площади города состоится концерт, который завершится выступлением группы «Любэ» и праздничным салютом.

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