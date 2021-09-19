Врачи в Удмуртии вернули зрение травмированному «циркуляркой» пациенту

Фото: Минздрав УР

В Удмуртии врачи-офтальмологи Республиканской клинической офтальмологической больницы провели сложную комбинированную операцию пациенту, который утратил зрение в результате производственной травмы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, 58-летний глазовчанин травмировал кисть и роговицу, после того как в его руках сломалась циркулярная пила.

«После оказания первой помощи и лечения в районной больнице он был направлен в РОКБ. К этому моменту зрение в травмированном глазу было на уровне светоощущения», - говорится в сообщении.

Офтальмологи удалили травмированный хрусталик и образовавшийся сгусток крови, а также прооперировали отслоившуюся сетчатку.

«Операция прошла успешно и, главное, нам удалось сохранить глаз. Конечно, после такой тяжелой травмы и резкого снижения зрения требовалось время для восстановления. В дальнейшем пациенту был проведен следующий этап по восстановлению зрения, а также реабилитационные мероприятия», - приводит пресс-служба слова хирурга Республиканской клинической офтальмологической больницы Владимира Самарцева

Спустя несколько месяцев после операции зрение мужчин восстановилось до 30%. Отмечается, что он ведет активный образ жизни.

Напомним, в июне в Удмуртии снова начали делать операции по пересадке роговицы. На середину сентября проведено уже 30 таких операций.

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