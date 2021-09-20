20 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до +9°С

Дождей в Ижевске пока не ожидается Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Первый день рабочей недели в столице Удмуртии обещает быть немного теплее выходных. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, днем 20 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность. Преимущественно обойдется без осадков. Температура воздуха составит около +7..+9°С. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Ночью также без осадков, столбик термометра опустится до 0°С. Направление ветра изменятся на восточное, скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Погода на неделю в Ижевске: хмурое небо и 5 дней без дождей

- Руководитель корпуса общественных наблюдателей Рашид Хуснутдинов: серьезных нарушений на выборах в Удмуртии не выявлено

- Погибший на Удмуртской мотоциклист и раздавленная мусоровозом пенсионерка: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии