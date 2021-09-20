Гороскоп на 21 сентября для ижевчан: Рыбы будут весьма энергичны, а Стрельцы рискуют обидеть родного человека

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pexels.com

ОВЕН

Обратите внимание на свое здоровье. Кажется, вы себя запустили, и это может здорово вам аукнуться в ближайшем будущем.

ТЕЛЕЦ

Расслабьтесь и получите наконец удовольствие от жизни. Дальнейшее напряжение чревато эмоциональным выгоранием.

БЛИЗНЕЦЫ

Рискните и возьмитесь за реализацию давних планов. Можете не сомневаться – у вас все получится.

РАК

Настроение будет отвратительное, и с этим необходимо бороться всеми доступными средствами. Не игнорируйте друзей, который зовут вас прогуляться и развеяться.

ЛЕВ

Сегодня вам противопоказано сидеть на одном месте. Ищите себя везде, докуда только дотягиваются руки и органы чувств.

ДЕВА

Звезды намекнут Девам, что затворничество – далеко не лучший способ закрыться от окружающих их проблем.

ВЕСЫ

Вы будете куда более общительны, чем обычно. Звезды советуют внимательно отнестись к конфиденциальной информации и не одаривать ею едва знакомых собеседников.

СКОРПИОН

В ближайшее время ожидаются глобальные перемены на личном фронте. Сегодня вы ощутите лишь малую часть надвигающегося любовного катаклизма.

СТРЕЛЕЦ

В целом день неплохой, но все может испортить одно-единственное слово, брошенное сгоряча. Постарайтесь не обижать родных и близких.

КОЗЕРОГ

Козерогов ожидает великолепный день. Вы успеете примерно все и даже больше.

ВОДОЛЕЙ

День резких перемен и неожиданных поворотов. К вечеру вы можете осознать себя абсолютно другим человеком.

РЫБЫ

Энергия будет бить ключом – ее сполна хватит и на вас, и на окружающих. Вечером этот поток резко иссякнет – так что будьте к этому готовы.

Гороскоп на неделю вы можете посмотреть здесь.

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