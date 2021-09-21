Сотрудники ГИБДД в Ижевске устроили погоню за пьяным водителем на «Ладе Гранте»

Погоню за пьяным водителем пришлось устроить в Ижевске

В Ижевске задержали водителя 1984 года рождения, который управлял машиной пьяным. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Сообщение поступило в дежурную часть 19 сентября около 16:00. На место происшествия отправился автопатруль. На улице Репина обнаружили «Ладу Гранту», которой управлял нетрезвый мужчина. Сотрудники ДПС потребовали остановиться, но тот ускорился и попытался скрыться. Пришлось устроить погоню, но неоднократные требования остановиться мужчина игнорировал.

Задержать его удалось только на улице 9-е Января. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Их подтвердило медосвидетельствование.

Было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях. Автомобиль находится на спецстоянке.

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