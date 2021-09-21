Рекламу на остановках разрешили размещать в Ижевске

На остановках снова будут размещать рекламу Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске на внеочередной сессии Гордумы приняли поправки в Правила регулирования отношений, возникающих в области размещения объектов наружной рекламы и информации в городе Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.

Ранее было запрещено размещать рекламу на остановочных павильонах. Сейчас в правила приняли изменения на основании Апелляционного определения суда. Из правил исключили пункты, которые не позволяют размещать рекламу на остановках.

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