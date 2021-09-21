Погибшая в результате стрельбы в Пермском госуниверситете девушка из Удмуртии училась в магистратуре химфака

Трагедия произошла утром 20 сентября. Фото: pixabay.com

Уроженка Удмуртии Анна Айгельдина, погибшая в результате стрельбы в Пермском госуниверситете 20 сентября, училась в магистратуре химического факультета. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил знакомый погибшей, студент ПГНИУ Максим Ерженков.

«Она училась на химическом факультете, группу не помню. Бакалавриат, затем магистратура», – сказал Максим.

Он отмечает, что впервые увидел ее на посвящении первокурсников, после этого они пересекались в стройотряде. По словам Максима, Аня была общительной и улыбчивой девушкой, постоянно шутила и повышала окружающим настроение.

Еще один молодой человек, пожелавший остаться анонимным, характеризует Аню как активную и авантюрную девушку и хорошую спортсменку.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний парень устроил в ПГНИУ стрельбу, в результате которой погибли 6 человек, более 20 человек получили ранения и травмы. Стрелок был ранен сотрудником ДПС, сейчас он находится в больнице. Недавно стало известно, что в результате стрельбы в Перми погибла 26-летняя Анна Айгельдина, которая родилась и выросла в Камбарке.

UPDATE: позже стало известно, что университет девушка закончила и в роковой день приехала в Пермь за документами.

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