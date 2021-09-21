Бывшему главе Минстроя Удмуртии Ивану Ястребу озвучат обвинение

Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества

В Октябрьском районном суде столицы Удмуртии началось судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра строительства, ЖКХ и энергетики региона, бывшего директора ГУП «ТПО ЖКХ УР» Ивана Ястреба, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

«Государственный обвинитель озвучивает обвинение, предъявленное подсудимым. Объем материалов уголовного дела составляет более 20 томов», - говорится в сообщении.

Срок меры пресечения для обоих фигурантов дела – до 4 февраля 2022 года.

Напомним, о задержании Ястреба стало известно в ноябре 2020 года. Позднее бывший министр и еще один фигурант дела признали вину.

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