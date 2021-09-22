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Общество22 сентября 2021 5:45

Погода в Ижевске на 22 сентября: до +12 и без осадков

Рассказываем о погоде на день
Дмитрий Коренев
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Дождей сегодня не обещают. Фото: pixabay.com

Дождей сегодня не обещают. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Пока вы готовитесь к новому рабочему дню, «Комсомолка» расскажет о погоде на среду, 22 сентября.

По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха составит +11…+12°C. Осадков не ожидается. Ветер восточный до 3,8 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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