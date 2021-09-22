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Политика22 сентября 2021 7:11

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал увольнение главы Устиновского района

Об увольнении Владимира Петухова стало известно 13 сентября
Дмитрий Коренев
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Решение об увольнении Владимира Петухова было озвучено на аппаратном совещании. Фото: архив КП

Решение об увольнении Владимира Петухова было озвучено на аппаратном совещании. Фото: архив КП

Накануне, 21 сентября, в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 16+) градоначальник Олег Бекмеметьев прокомментировал увольнение главы Устиновского района Владимира Петухова. Мэр дал понять, что есть вероятность дальнейших кадровых перестановок в городской администрации не исключена.

«Позицию я свою уже озвучивал. Это низкая исполнительская дисциплина и по работе с обращениями граждан, и по исполнению поручений, которые фиксируются в соответствующих протоколах. Это не субъективное мнение, это статистика. Мы периодически такие итоги подводим. Не хотелось бы доводить до такого, как случилось с руководителем Устиновского района, но с теми руководителями, которые не восприняли данную ситуацию как сигнал, будем расставаться», – заявил Бекмеметьев.

Напомним, Владимир Петухов был уволен 13 сентября. До назначения нового главы деятельность администрации Устиновского района контролирует замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков (без отрыва от своих основных обязанностей).

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