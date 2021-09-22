Более 10 тысяч рублей дистанционно похитили мошенники у жителя Ижевска

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Амир Закиров

В отдел полиции Устиновского района Ижевска обратился 62-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, у него похитили более 10 тысяч рублей.

«При опросе мужчины установлено, что в одной из социальных сетей он получил сообщение со страницы знакомой о возможности получения денежных средств от банка в качестве подарка», - говорится в сообщении.

«Знакомая» предложили помощь в получении «подарка» – для этого мужчина должен был назвать реквизиты банковской карты и разовые коды, полученные в СМС-сообщениях. Когда же потерпевший выполнил все эти действия, то обнаружил, что с его банковского счета списано 10 050 рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как выяснилось, страницу знакомой потерпевшего взломали.

УМВД в очередной раз напоминает гражданам, что стоит быть внимательными при переписке в социальных сетях – страница знакомого человека может быть взломана, либо же создана страница-копия. Ни под каким предлогом не сообщайте посторонним людям реквизиты банковских карт.

Если же вы стали жертвой аналогичного преступления – обратитесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных 102) или в ближайший отдел.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Матч Кубка России по футболу «Зенит-Ижевск» - ЦСКА будут транслировать на федеральном канале

Четырехлетний мальчик из Удмуртии стал амбассадором компании H&M