Ограбившие «ювелирку» в Ижевске жители Северного Кавказа узнали приговор суда

Общая сумма ущерба превысила 16 млн рублей. Фото: пресс-служба МВД по УР

В Ижевске судом вынесен приговор троим уроженцам Чечни и Северной Осетии в возрасте от 39 до 42 лет. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, их признали виновными в разбойном нападении на ювелирный магазин, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Установлено, что подсудимые, спланировав совершение разбойного нападения на ювелирный магазин, 18 апреля 2021 года подъехали на автомобиле «ВАЗ 21140» к ювелирному магазину, расположенному на ул. Красноармейской г. Ижевска, убедившись в отсутствии на улице возможных свидетелей и очевидцев, зашли в помещение магазина», - говорится в сообщении.

Напомним преступление попало на камеру видеонаблюдения. Один из подсудимых избил охранника, отчего тот потерял сознание. Высказав продавцу угрозы насилием, преступники разбили витрины молотком, взяли ювелирные изделия общей стоимостью более 16 миллионов рублей и скрылись с места преступления. По пути следования в Москву между Владимиром и Нижним Новгородом их задержали сотрудники полиции.

На заседании подсудимые полностью признали вину и в полном объеме подтвердили показания, данные ими в ходе предварительного следствия. Также отмечается, что мужчины раскаялись в содеянном и извинились перед потерпевшим. Он, в свою очередь, заявил исковые требования о возмещении морального вреда в размере 400 000 рублей.

«Суд, учитывая все обстоятельства по делу, данные о личности виновных назначил наказание в виде лишения свободы на срок одному 6 лет, другому - 6 лет и третьему 6 лет 1 месяц с отбыванием наказания каждому в исправительной колонии строгого режима», - сообщает пресс-служба.

Иск о возмещении морального вреда был удовлетворен лишь частично – осужденные должны выплатить потерпевшему 100 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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