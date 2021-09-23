Карта распространения коронавируса на 23 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус выявили у 133 ижевчан Фото: Архив КП

На утро 23 сентября в Удмуртии коронавирус подтвердился у 230 человек. 18 человек скончались, 295 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики

Ижевск – 25 064 (+133)

Камбарский район – 515 (+14)

Сарапул – 1 984 (+13)

Можга – 2 618 (+11)

Воткинск – 2 189 (+10)

Можгинский район – 622 (+9)

Шарканский район – 843 (+8)

Граховский район – 372 (+7)

Кизнерский район – 516 (+5)

Увинский район – 1 729 (+4)

Алнашский район – 796 (+3)

Воткинский район – 617 (+3)

Селтинский район – 458 (+3)

Сюмсинский район – 597 (+3)

Сарапульский район – 567 (+2)

Вавожский район – 461 (+1)

Малопургинский район – 614 (+1)

Кезский район – 554

Игринский район – 1 265

Юкаменский район – 473

Завьяловский район – 2 306

Каракулинский район – 312

Киясовский район – 391

Якшур-Бодьинский район – 636

Глазов – 2 411

Балезинский район – 915

Глазовский район – 472

Дебесский район – 370

Ярский район – 364

Красногорский район – 527

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