Карта распространения коронавируса на 23 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус выявили у 133 ижевчан
Фото: Архив КП
На утро 23 сентября в Удмуртии коронавирус подтвердился у 230 человек. 18 человек скончались, 295 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики
Ижевск – 25 064 (+133)
Камбарский район – 515 (+14)
Сарапул – 1 984 (+13)
Можга – 2 618 (+11)
Воткинск – 2 189 (+10)
Можгинский район – 622 (+9)
Шарканский район – 843 (+8)
Граховский район – 372 (+7)
Кизнерский район – 516 (+5)
Увинский район – 1 729 (+4)
Алнашский район – 796 (+3)
Воткинский район – 617 (+3)
Селтинский район – 458 (+3)
Сюмсинский район – 597 (+3)
Сарапульский район – 567 (+2)
Вавожский район – 461 (+1)
Малопургинский район – 614 (+1)
Кезский район – 554
Игринский район – 1 265
Юкаменский район – 473
Завьяловский район – 2 306
Каракулинский район – 312
Киясовский район – 391
Якшур-Бодьинский район – 636
Глазов – 2 411
Балезинский район – 915
Глазовский район – 472
Дебесский район – 370
Ярский район – 364
Красногорский район – 527
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