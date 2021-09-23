Доставленного вертолетом санавиации пациента успешно прооперировали в Ижевске

Больница работает в штатном режиме. Фото: Сергей Грачев
В Ижевске успешно прооперировали пациента, который находился на борту совершившего жесткую посадку на территорию 1 Республиканской клинической больницы вертолета санавиации. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, во время жесткой посадки пациент не пострадал.
«51-летний пациент доставлялся санавиацией из Можги. Травм при происшествии он не получил. Сразу после инцидента он был доставлен машиной Скорой помощи в специализированное медучреждение по своему заболеванию», - говорится в сообщении.
На данный момент пациент находится под наблюдением врачей.
Отмечается, что инцидент с вертолетом никак не повлиял на работу 1 РКБ, больница работает в штатном режиме.
Напомним, сегодня вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку на крышу гаража 1 Республиканской клинической больницы в Ижевске: На момент происшествия в вертолете находились четыре человека, среди них – транспортируемый пациент. При посадке легкое сотрясение получил фельдшер. Погибших нет.
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