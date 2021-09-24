Из-за переноса остановки «ЦУМ» в Ижевске у пешеходов возникли проблемы с переходом дороги

На перенесенном переходе нет дорожной разметки. Фото: Алексей Иванов
Сегодня, 24 сентября, в связи с реконструкцией посадочной площадки остановку «ЦУМ» на улице Карла Маркса в Ижевске временно перенесли ближе к перекрестку с улицей Лихвинцева. Вместе с ней перенесли и нерегулируемый пешеходный переход.
Водители не реагируют на установленные дорожные знаки и не пропускают пешеходов. Фото: Алексей Иванов
Однако спешащие на трамваи пешеходы стали жаловаться, что автомобилисты их не пропускают, несмотря на установленные дорожные знаки. Жителям приходится перебегать дорогу на свой страх и риск, маневрируя между машинами.
Фото: Алексей Иванов
Напоминаем, что в соответствии с правилами дорожного движения при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и пропустить пешеходов, которые переходят проезжую часть или вступили на нее для перехода. Пешеходы же перед осуществлением перехода должны убедиться в его безопасности.
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