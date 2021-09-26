Погода в Ижевске 26 сентября: небольшие дожди и до +11

26 сентября температура воздуха поднимется только до +11 градусов Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо отдохнете в последний выходной на этой неделе. Тем более что погода располагает к уютному времяпровождению дома с чашкой кофе. А подробнее о прогнозе на сегодня расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня столбик термометра поднимется только до +9…+11 градусов. Временами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, 7 — 12 м/с.

Желаем вам хорошего дня!

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