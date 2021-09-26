Уголовное дело возбудили в Ижевске после жесткой посадки вертолета санавиации

Уголовное дело возбудили по факту жесткой посадки вертолета в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После жесткой посадки вертолета в 1 РКБ в Ижевске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Напомним, 23 сентября около 13:00 вертолет марки «Ансат» совершил жесткую посадку на территории 1-й РКБ. Он частично разрушился. В этот момент на борту находились пилот и три пассажира (в том числе пациент). Обошлось без серьезных травм. С помощью санавиации пациента доставляли из Можги в Ижевск.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается летная документация. Проверят все возможные версии, в том числе о техническом состоянии вертолета и действиях пилота. Ранее основной версией называли сильный боковой ветер.

Причины происшествия и степень вины тех или иных лиц установят после проведения всех следственных действий.

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