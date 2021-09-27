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Происшествия27 сентября 2021 6:03

Жильцов из горящего дома на улице Вадима Сивкова эвакуировали в Ижевске

Пострадавших нет
Анастасия Захарова
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Пожар произошел на улице Вадима Сивкова. Фото: Pixabay

Пожар произошел на улице Вадима Сивкова. Фото: Pixabay

Во время пожара на улице Вадима Сивкова в Ижевске из двухэтажного дома эвакуировали жильцов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

Сотрудники вневедомственной охраны Михаил Ларионов и Михаил Юминов патрулировали район в ночь с 25 на 26 сентября. Они увидели огонь в доме. Росгвардейцы эвакуировали жильцов и помогли обеспечить проезд техники.

Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

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