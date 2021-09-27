Жильцов из горящего дома на улице Вадима Сивкова эвакуировали в Ижевске

Пожар произошел на улице Вадима Сивкова. Фото: Pixabay

Во время пожара на улице Вадима Сивкова в Ижевске из двухэтажного дома эвакуировали жильцов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

Сотрудники вневедомственной охраны Михаил Ларионов и Михаил Юминов патрулировали район в ночь с 25 на 26 сентября. Они увидели огонь в доме. Росгвардейцы эвакуировали жильцов и помогли обеспечить проезд техники.

Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Смерть в мусоровозе и гибель мотоциклиста: обзор самых серьезных ДТП в Удмуртии за эту неделю

«Страшно подумать, что она почувствовала в тот момент, когда увидела своего убийцу»: убитую пермским стрелком девушку похоронили в Удмуртии

Уголовное дело возбудили в Ижевске после жесткой посадки вертолета санавиации