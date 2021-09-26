Смерть в мусоровозе и гибель мотоциклиста: обзор самых серьезных ДТП в Удмуртии за эту неделю

Обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю
Фото: Диля Ахмадишина
С 20 по 26 сентября в Удмуртии произошло немало жутких аварий на дорогах. Рассказываем о самых страшныхиз них.
Наехал на ЛЭП и умер
В мусоровозе погиб человек
Фото: Анастасия Захарова
Самое запоминающееся ДТП произошло на улице Удмуртской 23 сентября. Водитель мусоровоза не справился с управлением и наехал на опору электропередач. Он погиб.
Столкновение фуры и «Соляриса»
В результате ДТП пострадал 86-летний мужчина
20 сентября произошло страшное ДТП на участке федеральной трассы. «Солярис» въехал в заднюю часть грузовика. 86-летний водитель попал в больницу.
Гибель мотоциклиста
Мотоциклист выехал на встречную полосу и погниб. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
23 сентября в Игринском районе погиб мотоциклист на трассе. Он выехал на «встречку», при этом без цели обгона.
А еще
Тягач столкнулся с микроавтобусом. Фото6 tatar-inform.ru :
В Татарстане будут судить водителя из Удмуртии. Из-за него произошло ДТП с пятью погибшими. А виной всему стала зажигалка.
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