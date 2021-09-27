Пункт весогабаритного контроля начал работать на трассе «Ижевск — Сарапул» в Удмуртии

Пункт весогабаритного контроля появится на одной из трасс в Удмуртии Фото: Архив КП

В Удмуртии на трассе «Ижевск — Сарапул» в тестовом режиме начал работать автоматический пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Пункт появился на километре 31+378. Его установили до 15 декабря 2021 года.

Напомним, ранее стало известно об изменении тарифа на проезд по Камскому мосту.

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