Троллейбусную остановку «Магазин Корпорации «Центр» в Ижевске вернули на прежнее место

Остановку «Магазин Корпорации «Центр» вернули на прежнее место. Фото: Яндекс. карты

В Ижевске перенесли на прежнее место остановку троллейбусов «Магазин Корпорации «Центр». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «ИжГЭТ|Трамвай Троллейбус|Ижевск».

Ранее остановку переносили на 60 метров назад, туда, где останавливаются автобусы. Это коснулось пассажиров 4, 7 и 14 маршрутов троллейбуса. Перемены были связаны с работами по асфальтированию.

Ранее сообщалось, что в Ижевске отремонтируют пять остановок. Еще 15 переименуют.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

286 домов капитально отремонтируют в Удмуртии в Удмуртии в 2022 году

Национальная библиотека Удмуртии: как устроить фотосессию, можно ли прийти с напитком и сколько стоит читательский билет?

Снегоуборочные машины закупят в Ижевске к зимнему сезону