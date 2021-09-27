Анна Вагайцева из Ижевска прошла в полуфинал национального отбора на детское «Евровидение»

Анна Вагайцева. Фото: студия «Дельфин»

Уже в эту среду, 30 сентября, в Академии Игоря Крутого в Москве пройдет полуфинал национального отбора международного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение 2021». Как сообщили «Комсомолке» в детской эстрадной студии «Дельфин», в полуфинале выступит 13-летняя вокалистка из Ижевска Анна Вагайцева.

Анна занимается вокалом в детской эстрадной студии. Она является многократным лауреатом международных фестивалей, а также победительницей конкурса «Стань звездой телеэкрана-2019» на телеканале «Моя Удмуртия».

Анна занимается эстрадным вокалом. Фото: студия «Дельфин»

Репетиция и последние приготовления к конкурсу с Аней пройдут завтра, 28 сентября, в 15:00 в ДДК «Ижсталь» (ул. Металлистов, д.32)

Список финалистов опубликуют после 10 октября. Транслировать финал, который пройдет в Париже, будет один из федеральных каналов (дата и время станут известны позже).

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