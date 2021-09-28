Погода в Ижевске 28 сентября: пасмурно и до +9°C

Дождей синоптики не обещают. Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! За окошком уже настоящая, промозглая и все более рыжая осень. «Комсомолка» расскажет, какой погоды нам сегодня ждать.

По данным сервиса Яндекс.Погода, столбик термометра сегодня поднимется до +8…+9°C. Весь день будет пасмурно, осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточный, до 5,1 м/с, к вечеру сменится на северный.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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