Второй аппарат ЭКМО поступил в Ижевск

Аналогичный аппарат помог врачам спасти жизнь 35-летнему жителю Сарапула со 100%-м поражением легких. Фото: Александр Бречалов

В ковид-центр Ижевской городской клинической больницы № 6 поступил аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов, это второй такой аппарат в регионе.

«Он повышает шансы на выздоровление пациентов с сильным поражением дыхательной системы», – пишет глава республики.

Отмечается, что с начала пандемии в больницы Удмуртии поступило более тысячи единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, в начале сентября стало известно, что процедура ЭКМО помогла спасти жизнь пациенту со 100%-м поражением легких.

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