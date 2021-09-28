Кафе «Шаурма» в Ленинском районе Ижевска вновь закрыли за нарушение санитарных требований

Кафе закрывают во второй раз. Фото: pixabay.com

Суд в Ижевске во второй раз приостановил деятельность кафе «Шаурма» в Ленинском районе города. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, при проверке было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, в августе специалисты Управления уже проверяли данное заведение. В результате прошлой проверки решением суда деятельность кафе приостановили на 2 недели.

В ходе второй проверки выяснилось, что в кафе не фиксируется в журнале здоровья осмотр и опрос сотрудников на признаки респираторных заболеваний, не проводится влажная уборка помещений с использованием средств дезинфекции, воздух не обеззараживается, а социальная дистанция не соблюдается.

В отношении хозяйствующего субъекта был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. На этот раз суд постановил закрыть кафе на 25 суток.

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