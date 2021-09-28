В ковид-центры Удмуртии поступил 81 аппарат ИВЛ

Новыми аппаратами оснастят реанимационные койки. Фото: Минздрав УР

В Удмуртию поступила партия передвижных аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) в количестве 81 штуки. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, их распределят по больницам республики, где помогают ковид-положительным пациентам.

«Аппараты распределены по медицинским организациям, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией – 24 аппарата получила ГКБ №2, 19 – ГКБ №6, 12 - Республиканская клиническая инфекционная больница, 6 – Завьяловская районная больница, 7 аппаратов - ГКБ №8. Также 4 аппарата отправлены Глазовскую межрайонную больницу, 3 – в Воткинскую городскую больницу, по два – в Можгинскую и Сарапульскую районные больницы, по одному аппарату получили Воткинская районная больница и роддом №5, где принимают ковид-положительных рожениц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новыми аппаратами оснастят реанимационные койки. Это позволит дышать даже тяжело больным пациентам.

«Основная отличительная особенность этих ИВЛ – режим высокопоточной кислородной терапии. Для пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, у которых серьезно поражены легкие, это очень важно. Они практически не могут усваивать обычный воздух. Этот режим дает возможность установить поток кислорода 50 литров в минуту, и позволяет пациенту дышать практически чистым кислородом. Высокопоточная терапия очень востребована сейчас, и данные аппараты хорошо себя зарекомендовали», - рассказал заместитель главврача ГКБ №2 по медицинской части Александр Сорокин.

Напомним, также в республику поступил второй аппарат ЭКМО, его отдали в ГКБ №6. Благодаря такому аппарату врачи смогли спасти жизнь жителю Сарапула со 100%-м поражением легких.

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