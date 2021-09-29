За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 237 человек

К сожалению, 22 человека скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 29 сентября в Удмуртии выявлено 237 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 62 ребенка до 14 лет и 65 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 22 смерти.

194 человека выздоровели, их выписали.

6 692 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 772 - в состоянии средней степени тяжести, 463 – в тяжелом состоянии.

Всего на 29 сентября в Удмуртии зарегистрирован 53 198 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 42 829 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 002 смерти.

Вакцинированы 393 402 жителя Удмуртии. Из них 324 688 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 42 572 человека.

Напомним, в Удмуртии ввели дополнительные антиковидные ограничительные меры.

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