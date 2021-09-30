Следственный комитет проверит работу органов опеки после федерального видеосюжета с участием семьи из Удмуртии

Ток-шоу с участием семьи из Сарапула вышло 29 сентября. Фото: pixabay.com

В Удмуртии началась доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей органами опеки и попечительства. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, проверку организовали после выхода в эфир федерального канала видеосюжета с участием многодетной пьющей семьи из Сарапула.

В рамках проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе действий (бездействия) должностных лиц.

Напомним, 29 сентября в эфире Первого канала вышел сюжет программы «Мужское / Женское» (16+), в центре которого оказались пьющие сожители из Сарапула, брак которых не зарегистрирован. В середине августа органы опеки забрали у них всех троих детей, однако в ходе программы выяснилось, что лишать семью родительских прав не планируется.

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