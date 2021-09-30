Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал введение новых антиковидных ограничений

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Фото: Сергей Грачев

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал новые антиковидные ограничения, введенные в республике с 29 сентября. Его слова приводит IZHLIFE со ссылкой на RT.

«Когда эти меры превентивные, они как раз возымеют свой эффект. Так же и сейчас: мы не тушим пожар, но, видя рост заболеваемости, видя заполняемость коек, мы принимаем решение о том, что социальные контакты необходимо ограничить. Сделать это нужно в первую очередь в местах, где происходит массовое скопление людей», - заявил Семенов.

Напомним, ограничения введены на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. В частности, они коснулись заведений общественного питания – «Комсомолка» спросила у жителей Ижевска и представителей бизнеса, что они думают по этому поводу.

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